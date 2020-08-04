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«Он любит красивых и молодых девушек»: Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Он любит красивых и молодых девушек»
Фото: Фото: личный архив
Степан Джигарханян нашел себе новую пассию — модель из Америки. Многие считают, что эффектная блондинка подозрительно смахивает на предыдущую возлюбленную сына Армена Джигарханяна — Ольгу Казаченко.
Сам же Степан новые отношения не комментирует, ссылаясь на то, что личное счастье любит тишину. Однако однажды признался, что всегда встречался с женщинами младше себя. И, прежде всего, ценит в дамах привлекательную внешность и сексуальность. Новая девушка Степана Джигарханяна соответствует всем этим стандартам.
А что думает о нынешней возлюбленной Степана Ольга Казаченко? Не перестала ли Ольга общаться с бывшим партнером? И почему у Степана Джигарханяна до сих пор нет семьи? На эти вопросы и не только Ольга ответила в видео Teleprogramma.pro
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Звёзды , Степан Джигарханян , Армен Джигарханян , Ольга Казаченко
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