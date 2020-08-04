Звезды разгневали народ фотографиями в масках 

Похоже, сейчас в Инстаграм набирает обороты проплаченная акция, в которую вовлекли селебрети. На своем примере они показывают и рассказывают, что нужно продолжать носить маски, потому что до сих пор борьба в коронавирусом не прекратилась.

Так, Алсу опубликовала фото в машине с детьми, где она и ее дочки в масках.

«Друзья, не теряйте бдительность! Ещё далеко не всё! Берегите себя и окружающих.. При возможности носите, пожалуйста, маску.»

— написала звезда.

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Однако ее пост вызвал гнев читателей.

«Маска не помогает. Она не от вирусов, носить маску на улице вообще бессмысленно», «Какая печаль читать такое у вас, Алсу», -отвечали ей подписчики.

Были и более резкие комментарии. И людей понять можно. Зачем певица надела маску в машине, в которой она находится со своими детьми без посторонних? Дома же она не ходит в маске и своих детей тоже вряд и заставляет носить.

Ксения Собчак решил быть более остроумной и даже написала пост о масках с юмором, опубликовав фото с мужем.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. Кто-то остроумно пошутил: Он (коронавирус) как карьера Валерия Леонтьева, вроде еще не закончилась, но всем уже пофиг. И это неправильно! Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать что являетесь переносчиком! Пожалуйста, берегите себя! Вторая волна— в ваших и наших руках))) точнее-ртах)».

Однако и ее выступление было встречено в штыки.

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«Завоняло проплаченными постами», «Ксения Анатольевна, не смешите…никакая маска не спасает от вируса! Вам ли этого не знать», — так реагировали фооловеры.

Баталиии на тему масок развернулись и на странице Екатерины Варнавы , которая тоже опубликовала фото в маске.

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В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда… Массовая агитация в Инстаграмах звезд по поводу ношения масок привела к тому, что люди восприняли это негативно и сразу поняли, что эти посты не совсем искренне. Тем более, если дальше листать соцсети звезд, можно легко убедиться в том, что сами они рассекают без масок, посещая различные мероприятия.