Гордон тайно развелся с четвертой женой

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Оказалось, развод у 56-летнего Гордона с его четвертой женой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой, произошел еще две недели назад. Но случившуюся перемену телеведущий не спешил афишировать. Порталу СтарХит.ру удалось выяснить, что документы в суд отнесла именно жена. И в качестве подарка на день рождения, 17 июля, она получила свидетельство о расторжении брака. К слову, у супругов за шестилетний союз появилось две сыновей — 6-летний Александр и 3-летний Федор.