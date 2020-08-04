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СМИ: Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Гордон тайно развелся с четвертой женой
Фото: Teleprogramma.pro
Нынешняя весна и пандемия коронавируса стали серьезной проверкой на прочность для многих супружеских пар. В том числе и звездных. Как только самоизоляция закончилась, появились новости о разводе Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым, разладе в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова — оба подтвердили официально грядущий бракоразводный процесс. Теперь стало известно и о новом статусе «свободен» у телеведущего Александра Гордона.
Teleprogramma.pro
Оказалось, развод у 56-летнего Гордона с его четвертой женой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой, произошел еще две недели назад. Но случившуюся перемену телеведущий не спешил афишировать. Порталу СтарХит.ру удалось выяснить, что документы в суд отнесла именно жена. И в качестве подарка на день рождения, 17 июля, она получила свидетельство о расторжении брака. К слову, у супругов за шестилетний союз появилось две сыновей — 6-летний Александр и 3-летний Федор.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Александр Гордон , Полина Гагарина
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