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Дженнифер Лопес удивила внешним видом 

New Magazine 4 часа назад
Дженнифер Лопес удивила внешним видом
Фото: New Magazine
Дженнифер Лопес 51 год, но разве в это можно поверить? В микроблоге певица показала себя сразу после пробуждения, продемонстрировав бейби фейс.
Под фото Дженнифер Лопес пожелала своим поклонникам доброго утра.
New Magazine
Лопес позирует в белом махровом халате. Волосы она перекинула на одну сторону. Певица не использовала макияж и не прибегала к фотошопу. Пользователи соцсети сравнили Дженнифер с ребенком.
Актриса уверяет, что залогом её прекрасного внешнего вида является правильный уход за собой и занятие спортом. В комментариях звезда принимала слова восхищения от коллег и комплименты от поклонников.
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Звёзды , Дженнифер Лопес
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