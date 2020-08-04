Дженнифер Лопес удивила внешним видом 

Дженнифер Лопес 51 год, но разве в это можно поверить? В микроблоге певица показала себя сразу после пробуждения, продемонстрировав бейби фейс.

Под фото Дженнифер Лопес пожелала своим поклонникам доброго утра.

New Magazine

Лопес позирует в белом махровом халате. Волосы она перекинула на одну сторону. Певица не использовала макияж и не прибегала к фотошопу. Пользователи соцсети сравнили Дженнифер с ребенком.

Актриса уверяет, что залогом её прекрасного внешнего вида является правильный уход за собой и занятие спортом. В комментариях звезда принимала слова восхищения от коллег и комплименты от поклонников.