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Мирославу Карпович заметили за рулем джипа, который Прилучный дарил Муцениеце 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Соседка актера Павла Прилучного рассказала, что новая возлюбленная «мажора» звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович облюбовала автомобиль марки Range Rover, который когда-то актер дарил своей теперь уже бывшей жене Агате Муцениеце.
Любопытно, что в свое время «мажор» презентовал жене машину, чтобы сгладить вину за измену с актрисой Юлией Франц. Их роман приключился на съемках картины «Тень звезды». Кстати, в то время актер параллельно встречался с Франц и Карпович.

«Домработница Прилучных рассказывала, что Паша, чтобы как-то сгладить измену с Франц подарил жене джип. Теперь на этом автомобиле по нашему поселку ездит почему-то Мирослава Карпович».

— рассказывает соседка Павла Прилучного.
Добавим, что сама Франц вскоре узнала о существовании Карпович и не стала встречаться с Прилучным.
Напомним, что Павел Прилучный расстался со своей супругой Агатой Муцениеце после девяти лет брака. У пары двое детей. Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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