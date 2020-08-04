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Пользователи Instagram в последнее время заскучали от однотипных фотографий, поэтому звездам пришлось выдумать новую необычную позу, чтобы продемонстрировать все свои достоинства.

Поза называется «поднимаясь по лестнице», благодаря тому что фотография делается немного снизу, а ноги у девушек расставлены, формы выглядят наиболее привлекательно.

Конечно, первыми тренд начали сестры Кардашьян, которых в принципе можно назвать основательницами моды на пышные бедра.

Далее к девушкам присоединилась британская певица и участница

группы Little Mix Перри Эдвардс, телезвезды Зара Макдермотт, Хлоя Ферри и многие другие.

Девушки с самыми выдающимися формами, решили в позе сохранить все, кроме одежды. Так участница реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт выложила фото из отеля в Миконосе в синем купальнике и белых кроссовках.

Если кому-то раздеваться не хочется, то можно просто обернуться назад, чтобы продемонстрировать на фото красивый макияж.

Что только не придумают девушки, ради красивого фото!