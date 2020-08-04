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СМИ сообщили, с кем Киркоров отдыхает в Греции 

Елизавета Назарова 1 час назад
СМИ вычислили, с кем артист Филипп Киркоров отдыхает в Греции. Личность его спутника раскрыли в Telegram-канале "Только никому".
Ранее в Сети появилась информация, что Киркоров отдыхает на курорте с неизвестным мужчиной. Теперь его личность раскрыли.
Сообщается, что вместе с артистом в Греции отдыхает модель, режиссер театра и актер Константин Камынин. Ранее он делился фотографией из аэропорта с Тимати, который до этого тоже отдыхал с Киркоровым. Теперь в его Instagram можно заметить снимки из отеля в Греции.
@konstantinkamynin
Ранее "Рамблер" сообщал, что Киркоров улетел отдыхать с детьми. Семью он вывез на частном самолете.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Тимати , Константин Камынин
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