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СМИ вычислили, с кем артист Филипп Киркоров отдыхает в Греции. Личность его спутника раскрыли в Telegram-канале "Только никому".

Ранее в Сети появилась информация, что Киркоров отдыхает на курорте с неизвестным мужчиной. Теперь его личность раскрыли.

Сообщается, что вместе с артистом в Греции отдыхает модель, режиссер театра и актер Константин Камынин . Ранее он делился фотографией из аэропорта с Тимати , который до этого тоже отдыхал с Киркоровым. Теперь в его Instagram можно заметить снимки из отеля в Греции.

@konstantinkamynin