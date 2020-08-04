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СМИ: у Прилучного было сразу три женщины 

Стелла Шмель 2 часа назад
Громкое расставание актерской четы Агаты Муцениеце и Павла Прилучного спровоцировало волну разговоров о личной жизни каждого из них. Как рассказала собеседница газеты "Комсомольская правда", Прилучный, еще будучи в отношениях с Муцениеце, завел на стороне сразу двух женщин.
Сначала был легкий флирт с актрисой Юлией Франц, затем Прилучный положил глаз на Карпович, причем, как утверждает источник издания, все это происходило одновременно. Франц надоело находиться в таких странных отношениях, поэтому она в скорости рассталась с Павлом.
Ранее "Рамблер" писал, что сотрудник театра рассказал, как Карпович покоряла Прилучного.
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Комсомольская правда
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