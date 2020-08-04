СМИ: у Прилучного было сразу три женщины 

Громкое расставание актерской четы Агаты Муцениеце и Павла Прилучного спровоцировало волну разговоров о личной жизни каждого из них. Как рассказала собеседница газеты "Комсомольская правда", Прилучный, еще будучи в отношениях с Муцениеце, завел на стороне сразу двух женщин.

Сначала был легкий флирт с актрисой Юлией Франц, затем Прилучный положил глаз на Карпович, причем, как утверждает источник издания, все это происходило одновременно. Франц надоело находиться в таких странных отношениях, поэтому она в скорости рассталась с Павлом.