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Как выглядят мужья известных во всем мире моделей 

Я Покупаю 4 часа назад
Как выглядят мужья известных во всем мире моделей
Фото: Я Покупаю
Некоторые мужчины признаются, что им хотелось бы жениться на супермодели. А все из-за идеальной фигуры и внешности женщин, которая так всех привлекает. Но вот незадача: сами топ-модели не всегда становятся женами таких же красавцев. Виной всему, конечно, любовь. Хотите узнать, как выглядят мужья самых известных и популярных моделей? Смотрите в нашей статье!
Модель Хайди Клум вышла замуж за певца Тома Каулитца, который намного ее младше. Пара уже много раз бывала на разных мероприятиях, и выглядят они очень счастливыми.
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Но вот поклонники считают, что модель могла бы найти кого-нибудь и покрасивее, ведь ее муж похож на йети, не иначе.
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм для многих считается противоречивым персонажем из-за своих форм. При этом модель не обращает внимание на хейтеров, она счастлива со своим мужем Джастином Эрвином.
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Но вот поклонники не унимаются: когда пара фотографируется вместе, многие находят сходство с мультперсонажами Соломинкой и Пузырем.
Супруг одной из «ангелов» Victoria's Secret — Роузи Хантингтон-Уайтли — популярный актер блокбастеров Джейсон Стэтхэм. Многие женщины по всему миру считают, что ей очень повезло со статным и мужественным супругом.
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Да, не красавец-модель, но эту функцию в их семье взяла на себя Роузи. Впрочем, есть и те женщины, которые находят Джейсона очень даже привлекательным.
Топ-модель Жизель Бюндхен уже много лет замужем за Томом Брэди. Несмотря на то, что супруги выглядят идеально, и у них бывают ссоры и разногласия. Но пара всегда ищет решение возникающих вопросов и проблем.
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При этом многие поклонницы считают, что Том — невероятный красавчик! Однако модель сама тщательно следит за собой: История подтяжек: как Жизель Бюндхен в 40 лет удается выглядеть так молодо и свежо.
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Звёзды , Как похудеть , Жизель Бюндхен , Роузи Хантингтон-уайтли , Том Брэди
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