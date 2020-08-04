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Решетова спозировала для фото в доме отца Тимати 

Стелла Шмель 1 час назад
Полуголая Решетова засветилась в доме отца Тимати
Фото: @volkonskaya.reshetova
Спутница Тимати Анастасия Решетова отправилась в отпуск вместе с ребенком. Девушка остановилась в Сан-Тропе, в доме отца своего возлюбленного. Туда она поехала без Тимати.
Девушка публикует много фотографий, сделанных во время отдыха. Одну из них она разместила совсем недавно. Решетова сидит на краю кровати в спальне и снимает себя в зеркало. Анастасия в нюдовый минималистичный комплект, облегающий ее фигуру и подчеркивающий все достоинства.
@volkonskaya.reshetova
В отражении зеркала также видно брошенную сумку с вещами. Некоторые подписчики подумали, что это чемодан Тимати, который прилетел к своей семье. Другие же обратили внимание на слишком откровенный наряд девушки:

"Вы так ходите перед его отцом",

— написали ей в комментариях.
Ранее "Рамблер" писал, что Подольская ответила на слухи о беременности.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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