Полуголая Решетова засветилась в доме отца Тимати

Спутница Тимати Анастасия Решетова отправилась в отпуск вместе с ребенком. Девушка остановилась в Сан-Тропе, в доме отца своего возлюбленного. Туда она поехала без Тимати.

Девушка публикует много фотографий, сделанных во время отдыха. Одну из них она разместила совсем недавно. Решетова сидит на краю кровати в спальне и снимает себя в зеркало. Анастасия в нюдовый минималистичный комплект, облегающий ее фигуру и подчеркивающий все достоинства.

@volkonskaya.reshetova

В отражении зеркала также видно брошенную сумку с вещами. Некоторые подписчики подумали, что это чемодан Тимати, который прилетел к своей семье. Другие же обратили внимание на слишком откровенный наряд девушки:

"Вы так ходите перед его отцом",

— написали ей в комментариях.