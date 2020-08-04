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Как статуэтка: сексуальные фото Лонгории 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Ева Лонгория не зря активно тренируется в спортзале и следит за питанием.
1/6 
Фото: @evalongoria
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Ева Лонгория не зря активно тренируется в спортзале и следит за питанием.
2/6  Ева Лонгория не зря активно тренируется в спортзале и следит за питанием.
Фото: @evalongoria
Звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.
3/6  Звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.
Фото: @evalongoria
Сегодня 45-летняя Ева опубликовала селфи, от которого ее фанаты пришли в восторг.
4/6  Сегодня 45-летняя Ева опубликовала селфи, от которого ее фанаты пришли в восторг.
Фото: @evalongoria
На фото Лонгория позирует в черном слитном купальнике с более чем смелым вырезом на груди.
5/6  На фото Лонгория позирует в черном слитном купальнике с более чем смелым вырезом на груди.
Фото: @evalongoria
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Он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.
6/6  Он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.
Фото: @evalongoria
Ева Лонгория не зря активно тренируется в спортзале и следит за питанием: звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.
Сегодня 45-летняя Ева опубликовала селфи, от которого ее фанаты пришли в восторг. На фото Лонгория позирует в черном слитном купальнике с более чем смелым вырезом на груди — он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.
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Звёзды , Фото , Ева Лонгория
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