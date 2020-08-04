Как статуэтка: сексуальные фото Лонгории 

Он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.

6/6 Он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.

Звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.

3/6 Звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.

Ева Лонгория не зря активно тренируется в спортзале и следит за питанием: звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру в «Инстаграме» и все чаще делится с подписчиками снимками в бикини.

Сегодня 45-летняя Ева опубликовала селфи, от которого ее фанаты пришли в восторг. На фото Лонгория позирует в черном слитном купальнике с более чем смелым вырезом на груди — он не только обнажил эффектное декольте, но и лишний раз подтвердил: актриса и сама наслаждается своей физической формой.