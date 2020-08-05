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«Анастасия на каталке, потому что сильно устает»: продюсер рассказала о состоянии Заворотнюк 

Teleprogramma.pro и ещё 1 47 минут назад
Стали известны подробности о состоянии Заворотнюк
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, которая внимательно следит за судьбой звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, заявила, что при болезни актрисы может происходить, то улучшение, то ухудшение состояния.

«Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет».

Знакомые Заворотнюк, которые получают хоть какие-то новости о ее состоянии, отмечают, что в последнее время актрисе действительно стало хуже. Появилась, как они утверждают, слабость и быстрая утомляемость. Звезда жалуется постоянно на головные боли. Сейчас она находится в своем доме в поселке Крекшино, но посещает клинику, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется уже больше года с тяжелым заболеванием. Она уже давно перестала появляться на публике. Родные уже несколько месяцев не сообщали новостей о ее состоянии. Ранее СМИ писали, что актриса якобы умирает, но позже стало понятно — все не так плохо, как кажется.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Олеся Сазыкина , Комсомольская правда
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