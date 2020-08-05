Стали известны подробности о состоянии Заворотнюк

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина , которая внимательно следит за судьбой звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк , заявила, что при болезни актрисы может происходить, то улучшение, то ухудшение состояния.

«Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет».

Знакомые Заворотнюк, которые получают хоть какие-то новости о ее состоянии, отмечают, что в последнее время актрисе действительно стало хуже. Появилась, как они утверждают, слабость и быстрая утомляемость. Звезда жалуется постоянно на головные боли. Сейчас она находится в своем доме в поселке Крекшино, но посещает клинику, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется уже больше года с тяжелым заболеванием. Она уже давно перестала появляться на публике. Родные уже несколько месяцев не сообщали новостей о ее состоянии. Ранее СМИ писали, что актриса якобы умирает, но позже стало понятно — все не так плохо, как кажется.