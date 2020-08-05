История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций (около 50-ти), чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена.
Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью.
Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но изменить что-то было поздно. К Родриго было привлечено внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу.
Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол.
Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье.
Родриго потратил еще примерно 10 миллионов, чтобы иметь возможность называть себя Джессикой. В своих интервью он признается, что всегда ощущал себя женственно.
Недавно Джессика завершила очередную часть операций по формированию более женственного тела, результатами которой поделилась в своем Instagram.