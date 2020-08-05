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"Живой Кен" выложил фото купальнике, чтобы похвастаться новым формами

Анастасия Иванова
2 часа назад
Женский форум5
История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций (около 50-ти), чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена.
История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций, чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена.
1/7 История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций, чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена.
Фото: @jessicaalvesuk
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Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер и чрезмерную ранимость, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью.
2/7 Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер и чрезмерную ранимость, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью.
Фото: @jessicaalvesuk
Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но менять что-то было уже поздно. К Родриго было приковано внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу. Это подогревало его интерес к пластике.
3/7 Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но менять что-то было уже поздно. К Родриго было приковано внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу. Это подогревало его интерес к пластике.
Фото: @jessicaalvesuk
Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. По данным СМИ, в совокупности было проведено около ста операций разной степени тяжести. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол.
4/7 Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. По данным СМИ, в совокупности было проведено около ста операций разной степени тяжести. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол.
Фото: @jessicaalvesuk
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Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье. Но Родриго всегда удается найти новую клинику.
5/7 Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье. Но Родриго всегда удается найти новую клинику.
Фото: @jessicaalvesuk
Он потратил примерно 10 миллионов, чтобы убрать старые имплантаты, вставить новые и, наконец, называть себя Джессикой. В своих интервью Родди признается, что всегда ощущал себя женщиной.
6/7 Он потратил примерно 10 миллионов, чтобы убрать старые имплантаты, вставить новые и, наконец, называть себя Джессикой. В своих интервью Родди признается, что всегда ощущал себя женщиной.
Фото: @jessicaalvesuk
Недавно Джессика (новое имя Родриго) завершила очередную часть операций по формированию женского тела, а результатами поделилась в своем Instagram.
7/7 Недавно Джессика (новое имя Родриго) завершила очередную часть операций по формированию женского тела, а результатами поделилась в своем Instagram.
Фото: @jessicaalvesuk
Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью.
Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но изменить что-то было поздно. К Родриго было привлечено внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу.
Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол.
Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье.
Родриго потратил еще примерно 10 миллионов, чтобы иметь возможность называть себя Джессикой. В своих интервью он признается, что всегда ощущал себя женственно.
Недавно Джессика завершила очередную часть операций по формированию более женственного тела, результатами которой поделилась в своем Instagram.
Женский форум5
Звёзды,Фото,Родриго Алвес
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