История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций (около 50-ти), чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена.

1/7 История Родриго Алвеса известна многим. Британец бразильского происхождения решился на множество пластических операций, чтобы стать похожим на мускулистого бойфренда куклы Барби – Кена. Фото: @jessicaalvesuk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер и чрезмерную ранимость, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью. Фото: @jessicaalvesuk 3/7 Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но менять что-то было уже поздно. К Родриго было приковано внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу. Это подогревало его интерес к пластике. Фото: @jessicaalvesuk 4/7 Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. По данным СМИ, в совокупности было проведено около ста операций разной степени тяжести. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол. Фото: @jessicaalvesuk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье. Но Родриго всегда удается найти новую клинику. Фото: @jessicaalvesuk 6/7 Он потратил примерно 10 миллионов, чтобы убрать старые имплантаты, вставить новые и, наконец, называть себя Джессикой. В своих интервью Родди признается, что всегда ощущал себя женщиной. Фото: @jessicaalvesuk 7/7 Недавно Джессика (новое имя Родриго) завершила очередную часть операций по формированию женского тела, а результатами поделилась в своем Instagram. Фото: @jessicaalvesuk

Алвес был закрытым ребенком, которого третировали в школе за широкий нос, спокойный характер, дети были к нему жестоки. Именно поэтому он находил отдушину в сказках. Когда Родди вырос, то начал копить деньги, чтобы вступить в гонку за идеальной внешностью.

Когда он впервые вернулся к родителям после первых трех операций, те не узнали его и отправили к психологу. Врач выявил у молодого человека расстройство на почве непринятия себя, но изменить что-то было поздно. К Родриго было привлечено внимание СМИ, он начал зарабатывать на участии в фотосессиях и ТВ шоу.

Трудно перечислить то количество операций, который перенес мужчина и то количество средств, которые были вложены в его лицо и тело. Подтяжка лица, многочисленные реконструкции подбородка, липосакция и прочее. Но самое удивительное, несколько лет назад Кен решил превратиться в Барби и сменить пол.

Во многих европейских клиниках, он стоит в черном списке, ведь постоянные операции могут негативно сказаться на здоровье.

Родриго потратил еще примерно 10 миллионов, чтобы иметь возможность называть себя Джессикой. В своих интервью он признается, что всегда ощущал себя женственно.