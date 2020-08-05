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Кто ты мне: селебритис, которым приписывают родственные связи 

WomanHit.ru 5 часов назад
Звезды, которым приписывают родственные связи
Фото: Instagram
WomanHit.ru расскажет о самых известных однофамильцах.
Случалось ли у вас так, что при упоминании фамилии артиста, в голове возникает образ человека, но затем проверяешь в Сети и внезапно понимаешь, что это совершенно другой человек? Ничего удивительного, среди наших звезд действительно встречается множество однофамильцев, которых легко спутать. Мы решили вспомнить селебритис, которые не имеют родственных связей, но при этом их часто «роднят» в Сети.

Екатерина, Таисия и Ирина Вилковы

Всех трех девушек постоянно вносят в списки «звездных родственников», хотя на самом деле общей крови в селебритис нет вообще. Екатерина Вилкова родилась в Нижнем Новгороде в 1984 году, популярность к ней пришла после фильма «Стиляги», ее однофамилица Таисия родилась в Москве, однако единственное, что объединяет девушек — театральная студия, где актрисы получили образование, правда, с разницей в 10 лет.
Что касается Ирины Вилковой, ни Екатерине, ни Таисии актриса также не приходится родственницей. Ирина родилась в Новокузнецке, известность получила после ролей в популярных молодежных сериалах, но в последнее время посвящала больше времени театру.

Юлия и Анна Ковальчук

Девушки невероятно популярны в России, однако работают они в разных жанрах: Анна — актриса, а Юлия успела покорить эстраду. Зрители часто пытаются найти общие корни девушек, но это невозможно, так как артистки не имеют общих родственников.
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Кроме того, Юлия часто жалуется, что ей приписывают замужество с Ильей Ковальчуком, известным хоккеистом, что, конечно же, неправда, ведь певица Ковальчук счастлива с Алексеем Чумаковым.

Екатерина и Ирина Климовы

Актрисы родились в Москве, но в разных семьях. Что интересно, девушки активно занимаются музыкой, и это при высокой загруженности в театре и кино. Ирина даже выпустила музыкальный альбом, который поклонники оценили довольно высоко.
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Екатерина же большую часть времени посвящает работе в кино, а потому на театральных подмостках ее можно увидеть не так часто.

Андрей и Геннадий Малаховы

Популярные телеведущие нередко вызывали интерес общей фамилией, но и здесь нет никакого подвоха — мужчины не родственники. Особо настойчивые поклонники обоих артистов пытались найти хоть какую-то зацепку, и все же, кроме фамилии ничего общего у Малаховых нет.
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Звёзды , Таисия Вилкова , Ирина Вилкова , Алексей Чумаков , Анна Ковальчук , Илья Ковальчук , Екатерина Вилкова
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