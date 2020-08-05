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Российские артисты, которые всем надоели 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Жизнь звезд никогда не скрыта от посторонних глаз. Их преследуют папарацци, о них пишут СМИ, они появляются на всех мероприятиях. Несмотря на новые лица в российском шоу-бизнесе, многие артисты перетягивают внимание на себя и участвуют во всех скандалах. "Рамблер" собрал звезд российской эстрады, которых зрители уже не переносят.

Александр Ревва

Артист начинал как резидент Comedy Club, где выходил на сцену и придумывал шутки "ниже пояса" вместе с другими юмористами. После того, как шоу изменилось, а его коллеги продолжили свое дело, Ревва решил стать актером. Так появились фильмы "Бабушка легкого поведения", которые собрали негативные отзывы критиков и зрителей. Следующим этапом карьеры артиста стали песни. Многие слышали их по радио и видели клипы. Ежегодно он выпускает несколько песен, которые поднимаются в хит-парадах, но отзывы о его творчестве все еще остаются спорными.

Филипп Киркоров

@fkirkorov
Народным артистом России Киркоров стал еще в 2008 году. Казалось бы, что он уже получил все возможные регалии и заработал достаточно денег на безбедную старость, но нет. Киркоров продолжает выступать, но уже не собирает столько поклонников, как раньше. Зато его можно увидеть на всех концертах, премиях и "голубых огоньках". Иногда артист пытается слиться с молодыми исполнителями и выпускает молодежные треки. Одним из таких стал "Цвет настроения синий", который играл изо всех утюгов. Из этой песни Киркоров выжал максимум и даже записал песню с Black Star, но этот трек быстро всем надоел. Многие зрители уже ждут, когда он уйдет на заслуженный отдых, но пока этого не случилось.

Николай Басков

@nikolaibaskov
Еще один завсегдатай "голубых огоньков". Артист начинал как подающий надежды оперный певец, но в конце концов скатился в поп-музыку. Как и Киркоров, Басков пытается догнать молодежные тренды и выпускает танцевальные песни, но они не имеют такого успеха. Кроме того, он постоянно мелькает по ТВ в качестве ведущего и актера, чем изрядно замозолил глаза всем зрителям. Часто Басков пытается заинтриговать аудиторию своей личной жизнью и однажды даже заявил о предстоящей свадьбе с Викторией Лопыревой в Грозном, но потом стало известно, что эти слухи оказались пиаром.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Николай Басков , Александр Ревва , Виктория Лопырева
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