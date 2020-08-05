Российские артисты, которые всем надоели 

Жизнь звезд никогда не скрыта от посторонних глаз. Их преследуют папарацци, о них пишут СМИ, они появляются на всех мероприятиях. Несмотря на новые лица в российском шоу-бизнесе, многие артисты перетягивают внимание на себя и участвуют во всех скандалах. "Рамблер" собрал звезд российской эстрады, которых зрители уже не переносят.

Артист начинал как резидент Comedy Club, где выходил на сцену и придумывал шутки "ниже пояса" вместе с другими юмористами. После того, как шоу изменилось, а его коллеги продолжили свое дело, Ревва решил стать актером. Так появились фильмы "Бабушка легкого поведения", которые собрали негативные отзывы критиков и зрителей. Следующим этапом карьеры артиста стали песни. Многие слышали их по радио и видели клипы. Ежегодно он выпускает несколько песен, которые поднимаются в хит-парадах, но отзывы о его творчестве все еще остаются спорными.

@fkirkorov

Народным артистом России Киркоров стал еще в 2008 году. Казалось бы, что он уже получил все возможные регалии и заработал достаточно денег на безбедную старость, но нет. Киркоров продолжает выступать, но уже не собирает столько поклонников, как раньше. Зато его можно увидеть на всех концертах, премиях и "голубых огоньках". Иногда артист пытается слиться с молодыми исполнителями и выпускает молодежные треки. Одним из таких стал "Цвет настроения синий", который играл изо всех утюгов. Из этой песни Киркоров выжал максимум и даже записал песню с Black Star, но этот трек быстро всем надоел. Многие зрители уже ждут, когда он уйдет на заслуженный отдых, но пока этого не случилось.

@nikolaibaskov