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Барановская удивила интимным признанием 

Клео.Ру и ещё 4 3 часа назад
Барановская удивила интимным признанием
Фото: Клео.Ру
Популярная ведущая разоткровенничалась по поводу того, когда считает для себя возможным вступать в интимные отношения с мужчиной.
Оказалось, что Юлия придерживается весьма свободных взглядов: она готова вступить в связь сразу после знакомства. Свое мнение она высказала в рамках Youtube-проекта «Конечно, Вася». Барановская поведала: общепринятое правило относительно секса после третьего свидания к ней не применимо. Она объяснила это тем, что мало кто способен выдержать с ней два предыдущих свидания. Поэтому, резюмировала ведущая, соблюдая данное правило, она может остаться и вовсе без интима.
Юлия уверена: от того, насколько быстро люди вступают в отношения, ничего не зависит. Важно то, какие в итоге впечатления и эмоции остаются у обоих.
Хотя Барановская и высказала столь смелые взгляды, к числу ветреных женщин ее причислить сложно. Известно, что последние два года она состояла в серьезных отношениях, которые по прогнозам, должны были привести к свадьбе. В итоге они не сложились, и на данный момент знаменитость относится к свободным девушкам.
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