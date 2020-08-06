Барановская удивила интимным признанием 

Популярная ведущая разоткровенничалась по поводу того, когда считает для себя возможным вступать в интимные отношения с мужчиной.

Оказалось, что Юлия придерживается весьма свободных взглядов: она готова вступить в связь сразу после знакомства. Свое мнение она высказала в рамках Youtube-проекта «Конечно, Вася». Барановская поведала: общепринятое правило относительно секса после третьего свидания к ней не применимо. Она объяснила это тем, что мало кто способен выдержать с ней два предыдущих свидания. Поэтому, резюмировала ведущая, соблюдая данное правило, она может остаться и вовсе без интима.

Юлия уверена: от того, насколько быстро люди вступают в отношения, ничего не зависит. Важно то, какие в итоге впечатления и эмоции остаются у обоих.

Хотя Барановская и высказала столь смелые взгляды, к числу ветреных женщин ее причислить сложно. Известно, что последние два года она состояла в серьезных отношениях, которые по прогнозам, должны были привести к свадьбе. В итоге они не сложились, и на данный момент знаменитость относится к свободным девушкам.