«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини 

35-летняя Ольга Серябкина в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Экс-солистка SEREBRO сфотографировалась в купальнике на лоне природы.

Для отдыха за городом Ольга выбрала черный комплект из лифа на узких бретелях и плавок с завышенной талии. На первом из опубликованных снимков звезда вызывающе присела, широко расставив колени; на втором — позирует, расправив плечи, и стоя по щиколотку в воде.

@seryabkina

«Не стыдно», — лаконично сообщила Серябкина под фотографиями.

Поклонников слегка озадачила эта подпись. «А за что должно быть стыдно?» — недоумевает один из фолловеров. Другие наперебой принялись расхваливать красоту артистки:

«Не только не стыдно, а гордость!», «Очень хороша», «Ольга Юрьевна, вы хорошеете с каждым днем».

Ранее, впрочем, Серябкина допустила промах с выбором бикини. Стилист раскритиковала ее красный купальник, в котором звезда сфотографировалась на природе.