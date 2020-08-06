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«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Фото: Экспресс газета
35-летняя Ольга Серябкина в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Экс-солистка SEREBRO сфотографировалась в купальнике на лоне природы.
Для отдыха за городом Ольга выбрала черный комплект из лифа на узких бретелях и плавок с завышенной талии. На первом из опубликованных снимков звезда вызывающе присела, широко расставив колени; на втором — позирует, расправив плечи, и стоя по щиколотку в воде.
@seryabkina

«Не стыдно», — лаконично сообщила Серябкина под фотографиями.

Поклонников слегка озадачила эта подпись. «А за что должно быть стыдно?» — недоумевает один из фолловеров. Другие наперебой принялись расхваливать красоту артистки:

«Не только не стыдно, а гордость!», «Очень хороша», «Ольга Юрьевна, вы хорошеете с каждым днем».

Ранее, впрочем, Серябкина допустила промах с выбором бикини. Стилист раскритиковала ее красный купальник, в котором звезда сфотографировалась на природе.
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Звёзды , Ольга Серябкина
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