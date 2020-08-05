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«Он говорит, что до сих пор любит меня»: Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
Фото: РИА Новости
Сегодня, пятого августа, вышел очередной выпуск YouTube-шоу «Честный развод», ведущей которого является Агата Муцениеце. Гостьей актрисы стала звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос.
Разговор шел не только о личной жизни ясновидящей, но и самой Агаты. Актриса рассказала, что чувствует обиду за предательство, которое, по ее мнению, сейчас происходит:

«Он же меня выбрал и уверял, что это на веки веков. Получается, это предательство».

Муцениеце также добавила:

«Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?».

Виктория Райдос возразила актрисе, сказав, что ее нечестность тоже есть:

«Ты сама сказала, что на самом деле не хотела никакого брака».

Ясновидящая также посоветовала Агате не обманывать себя пустыми надеждами.
Напомним, что совсем недавно Прилучный отправился в отпуск вместе с детьми и звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мать Карпович не верит в роман дочери с Прилучным.
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Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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