Волочкова исполнила шпагат между вертолетов 

Помнишь знаменитую сцену из рекламы, где каскадер Жан-Клод Ван Дамм ехал, устроившись на шпагате между двух фур? Российская балерина обставила позера. Всем известно, что голливудский актер снимался на фоне «зеленого экрана», а грузовики после были дорисованы с помощью компьютерной графики. Ничего такого не понадобилось Анастасии Волочковой, которая с размахом устроилась… между двух вертолетов!