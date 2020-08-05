Волочкова исполнила шпагат между вертолетов 

44-летняя российская балерина повторила эффектную позу голливудского актера и каскадера Ван Дамма.
Помнишь знаменитую сцену из рекламы, где каскадер Жан-Клод Ван Дамм ехал, устроившись на шпагате между двух фур? Российская балерина обставила позера. Всем известно, что голливудский актер снимался на фоне «зеленого экрана», а грузовики после были дорисованы с помощью компьютерной графики. Ничего такого не понадобилось Анастасии Волочковой, которая с размахом устроилась… между двух вертолетов!
Строго говоря, эти летательные аппараты называются гиропланами. И ради съемки Анастасия посетила один из подмосковных авиацентров.
На жёлтеньком я полетала. С профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию: я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата,
— прокомментировала Настя.
@volochkova_art
И да, этот пост оказался-таки рекламой, но разве умоляет это заслуги балерины? Никаких студий, никакой компьютерной графики, только пуанты, только бетонные плиты настоящего аэродрома, только хардкор! Тем более, когда нужно зарабатывать деньги на оплату многочисленных штрафов.