Водонаева рассказала о проблемах порноиндустрии 

«У меня есть друг в Лос-Анджелесе, Маркус Дюпри. Это Леха, у него пять "Порно-Оскаров"», — сказала Водонаева.

Ведущая отметила, что у нее никогда не было любовных отношений с порноактером.

Она также поразмышляла о проблемах порноидустрии и разнице в восприятии работников этой сферы в России и на Западе. В частности, по ее словам, в США общество спокойнее реагирует на порноактеров, чем в России. По словам ведущей, когда они с Дюпри сидят в кафе, люди узнают его и иногда делают комплименты.

Водонаева отметила, что в России к порноактерам относятся иначе.

«У нас в принципе не легализован порнобизнес, с которого можно было бы налоги получать хорошие. У нас все ребята, актеры, актрисы вынуждены уезжать в Европу, в Америку», — подчеркнула ведущая.

В конце июля Водонаева рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Ведущая призналась, что незнакомый мужчина изнасиловал ее в возрасте 14 лет, и призвала родителей внимательнее следить за своими детьми.

Маетный родился в Санкт-Петербурге, где и начал карьеру. После этого снимался в Европе, сейчас живет и работает в США. Был женат на порноактрисе из Испании Лус Абреу, известной как Бриджит Би. Дюпри неоднократно был номинантом AVN Awards — кинонаграды журнала Adult Video News, также известной как «Порно-Оскар».

У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».