Певица Любовь Успенская в Instagram поделилась новой видеозаписью. На кадрах «королева русского шансона» расположилась на веранде своего дома. У нее, судя по всему, прекрасное настроение

«Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет».

Между тем поклонники пришли в ужас от внешнего вида своей любимицы.

«У вас губа на нос залезла», «Господи, что вы сделали со своим лицом», «От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?» «Как будто Люба до этого видео целый месяц пила. Что вы с собой сделали?» «Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло».

Отметим, что Любовь Успенская после разрыва отношений с дочерью не раз признавалась, что одинока. Ей не хватает общения. При этом она верит, что рано или поздно Татьяна Плаксина осознает свои ошибки и сделает шаг к примирению с матерью.