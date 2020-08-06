«Мне тогда исполнилось 22 года и такого слова в моём лексиконе еще не появилось. Зато появился молодой человек: обаятельный, нежный и чуткий. Я влюбилась и думала, что мне повезло, не замечая первых звоночков», — вспоминает Мария.
«В какой-то момент он стал меня контролировать под видом заботы. Я должна была всё время отчитываться, где я нахожусь. Молодой человек даже звонил моим родителям по ночам и спрашивал, где я. Он читал мои переписки в соц. сетях и даже взломал пароль от почты. И однажды даже сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины», — поделилась Ивакова.
«Последние месяцы наших отношений мы жили в Дании (он был иностранцем). Там-то я и призналась себе, что хватит. Я улетела под предлогом продления визы, пообещав ему вернуться. Но уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер. А когда он в очередной раз ночью позвонил моим родителям на домашний, мама сказала на прекрасном английском «Fuck you, bye», — сообщила Мария.
«Ох… ваша история прям как кстати… почти также. Невероятная усталость и обида», «Насилие не всегда бывает физическим. Иногда женщины не понимают, что оскорбление или эмоциональное давление — это тоже насилие», «Мария, прекрасный пост, очень важная тема», «Мама молодец», «Очень знакомая история, год назад ушла от такого», — высказались поклонники звезды.