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Возлюбленная Ефремова рассказала про отношения с абьюзером 

WMJ.ru и ещё 2 3 часа назад
«Взбесился и угрожал, больше я его не видела»
Фото: WMJ.ru
34-летняя Мария Ивакова раскрыла подробности своего романа 12-летней давности. Тогда телеведущая встречалась с иностранцем-абьюзером.
Ивакова призналась, что на откровенность ее вдохновил новый документальный проект площадки Start, «Хватит!», изучающий повседневное насилие, с которым сталкиваются женщины: от насилия в отношениях до насилия при родах. После просмотра первого эпизода Мария решила поделиться с фолловерами личной непростой историй, связанной с абьюзом от близкого человека.

«Мне тогда исполнилось 22 года и такого слова в моём лексиконе еще не появилось. Зато появился молодой человек: обаятельный, нежный и чуткий. Я влюбилась и думала, что мне повезло, не замечая первых звоночков», — вспоминает Мария.

Возлюбленная Никиты Ефремова отмечает, что потенциального абьюзера можно вычислить по манере его поведения и по совершаемым ими поступкам. Так, она выделила несколько ключевых признаков, исходя из своего примера.

«В какой-то момент он стал меня контролировать под видом заботы. Я должна была всё время отчитываться, где я нахожусь. Молодой человек даже звонил моим родителям по ночам и спрашивал, где я. Он читал мои переписки в соц. сетях и даже взломал пароль от почты. И однажды даже сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины», — поделилась Ивакова.

Ведущая «Орла и Решка» также вспомнила, как ей удалось буквально сбежать от бойфренда-абьюзера. Девушка отметила, что решиться на разрыв отношений ей помогла поддержка семьи.

«Последние месяцы наших отношений мы жили в Дании (он был иностранцем). Там-то я и призналась себе, что хватит. Я улетела под предлогом продления визы, пообещав ему вернуться. Но уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер. А когда он в очередной раз ночью позвонил моим родителям на домашний, мама сказала на прекрасном английском «Fuck you, bye», — сообщила Мария.

Подписчики Иваковой поддержали ее. Многие признались, что ее история кажется им до боли знакомой.

«Ох… ваша история прям как кстати… почти также. Невероятная усталость и обида», «Насилие не всегда бывает физическим. Иногда женщины не понимают, что оскорбление или эмоциональное давление — это тоже насилие», «Мария, прекрасный пост, очень важная тема», «Мама молодец», «Очень знакомая история, год назад ушла от такого», — высказались поклонники звезды.

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Женский форум
Звёзды , Мария Ивакова , Никита Ефремов
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