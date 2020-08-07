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«Я сломала челюсть и потеряла семь зубов»: дочь Успенской поделилась фото после жутких травм 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Дочь Успенской поделилась фото после жутких травм
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram поделилась снимками, которые были сделаны в 2018 году почти сразу после ее падения с велосипеда на Коста-Рике. Как известно, девушка после того происшествия долго восстанавливалась.
@pacha_tati
«Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенес шесть операций. Благодаря тому, что у меня нет зубов я научился по-настоящему любить себя и смотреть в лицо своим демонам».
@pacha_tati
Отметим, что Татьяна Плаксина позже восстанавливалась в клиниках Европы и Азии.
Как известно, дочь певицы Любови Успенской училась в школе при американском посольстве. Как известно, полгода назад Плаксина пришла на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ и обвинила свою мать в деспотизме и издевательствах. Сейчас девушка живет в США вместе с отцом. С мамой, которая так много для нее сделала, она отношений не поддерживает.
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Звёзды , Любовь Успенская , НТВ
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