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Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей хватит денег для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала Premier.
По словам Утяшевой, она может прожить на достаточно скромную сумму. Спортсменка призналась, что практически не ходит в рестораны. За один поход на рынок она тратит примерно десять тысяч рублей.

"Лично я на 50 тысяч спокойно проживу", — заявила Ляйсан Утяшева.

Она рассказала, что в детстве им с мамой приходилось "сидеть на гречке". Однако спортсменка считает, что в таких ситуациях главное — не унывать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина впервые высказалась о разрыве с мужем.
Звёзды , Видео , Ляйсан Утяшева , РИА Новости
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