Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни 

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей хватит денег для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала Premier.

По словам Утяшевой, она может прожить на достаточно скромную сумму. Спортсменка призналась, что практически не ходит в рестораны. За один поход на рынок она тратит примерно десять тысяч рублей.

"Лично я на 50 тысяч спокойно проживу", — заявила Ляйсан Утяшева.

Она рассказала, что в детстве им с мамой приходилось "сидеть на гречке". Однако спортсменка считает, что в таких ситуациях главное — не унывать.