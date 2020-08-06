Как сейчас выглядят знаменитости девяностых

Однажды ностальгия накрыла с головой: редакция слилась в едином порыве и принялась вспоминать звезд в начале карьеры — ярких персонажей из телепередач времен юности или детства. Кто-то вдруг выкрикивал имя, все бежали гуглить или искать аккаунты в инстаграме. В итоге рабочий день сорван, зато адреналина получили сполна: некоторые герои так изменились, что…ой, смотрите сами.

Мегапопулярный лет 20 назад ведущий, основатель телекомпании ВИД (помните эту самую страшную в мире заставку?) да и просто красавец-мужчина сейчас совсем не тот… Ему 57, и в фирменных очках вы его вряд ли увидите. Изможденный вид, возможно, появился на фоне потери веса — на чуть более ранних фотографиях лицо Ивана больше, пожалуй, в два раза. Нет, мы не были готовы к таким изменениям.

Андрей Малахов — вечный мальчик. У него легкая подача, немного суетливый стиль, да и внешне он разве что наедает щеки (жена вкусно готовит?), а в остальном — будто «Большая стирка» была только вчера.

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Думаем, Андрей и рад выглядеть опытнее, брутальнее (поэтому он часто небрит), но милоту никуда не деть. К его профессиональным достижениям можно относиться по-разному, но внешне Андрей с годами только лучше (но с набором веса лучше остановиться).

Ведущего и сценариста Михаила Марфина мы помним по передаче «Счастливый случай» и по игре КВН. Интеллигентный, умный, ухоженный мужчина — таких на нынешнем телевидении редко встретишь.

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Сейчас ему 61, и выглядит он очень неплохо. Морщины, редкие волосы — куда без этого, но в целом достойно.

Уберите детей от экранов, сейчас поговорим о звездах, которые переборщили с пластикой. Бывает, живет себе человек, потом — бах! — встретил новую молодую жену. Подумал: надо соответствовать. И такой — бах! — сделал пластику. Хотел как лучше, получилось как всегда.

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Эта душещипательная история про Дмитрия Диброва. Теперь бывшие фанаты ведущего стыдливо отводят глаза и признаются: не такого Диброва они любили.

Современные фото Яны Чуриковой ставят нас в тупик: на работе или важном мероприятии ведущая одета как икона стиля — хоть бери и повторяй под копирку. Но обыденные образы не имеют ничего общего со стилем и почти граничат с безвкусицей.

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В остальном старение, конечно, отразилось на лице Яны. При качественном корректирующем макияже она выглядет хорошо, но стоит чуть небрежнее отнестись к косметике или совсем ею не воспользоваться — и контуры уже не такие четкие, глаза уставшие, губы выцветшие… Яна, отдыхайте побольше, чтобы оставались силы на ваш неиссякаемый оптимизм!