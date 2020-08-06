«Я предпочитаю плакать в одиночку»

Певец Алексей Чумаков ответил на обвинения в свой адрес. В Сети появились слухи, что артист — домашний тиран и не любит свою супругу Юлию Ковальчук.

Некоторые убеждены, что Чумаков — "самовлюбленный нарцисс". По словам певца, в нашей стране каждый пятый мнит себя психологом.

«О том, самовлюбленный ли я нарцисс… Я действительно ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном, встаю своим "вставалом". Похоже, я нарцисс», — ответил хейтерам Чумаков.

Певец высказался и на счет домашней тирании. По его мнению, так говорят люди, которым не хватает любви и ласки.

«Чаще всего такое пишут женщины, у которых дичайший авитаминоз. И не нужно быть врачом, чтобы определить, каких именно «витаминов» не хватает в их организме».

Чумаков признался, что он не привык публично выражать свои чувства к супруге: