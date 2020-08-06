«Есть морс, водку подождем»

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Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного 

Клео.Ру и ещё 5 2 часа назад
Поклонники тем временем, не понимают, что произошло с лицом артистки. По их мнению, Любовь стала выглядеть намного хуже, чем раньше.
Любовь, как и многие другие артисты, пока еще не имеет возможности давать концерты. Большую часть времени она проводит у себя дома. Звезда охотно делится тем, как проходят ее будни и, ностальгируя по гастрольной деятельности, показывает архивные снимки.
На днях женщина решила повеселить своих поклонников. Отдыхая во дворе дома, звезда исполнила небольшой отрывок песни собственного сочинения. В нем знаменитость пожаловалась на нехватку алкоголя и ботокса. В ролике Любовь была запечатлена в черной майке, белой кепке и накидке с капюшоном.
Макияжа на ее лице практически не было. Знаменитость накрасила только губы. Распевая песни, она держала в руке стакан. Как позже пояснила артистка — это был морс.
Звездные коллеги поддержали исполнительницу в комментариях, а обычные пользователи юмора не оценили. Они искренне поверили, что знаменитость злоупотребляет спиртным и в момент записи сидит в ожидании, когда принесут очередную порцию горячительных напитков.
Внешний вид Успенской вызвал бурное обсуждение у поклонников. Недовольные комментаторы убеждены, что уколов красоты артистке точно хватит. По их мнению, звезда отекла, а губы ее стали непропорционально большими.

«Любонька, по-моему ботокс на вас и закончился», «Что с вашим лицом? Неужели вы не видите, насколько это некрасиво смотрится?», «Люба, вам пора завязывать с алкоголем».

Королева шансона не стала отвечать на комментарии. Она крайне редко общается с подписчиками и, как правило, отвечает только тем, кого знает лично.
Внимательные поклонники парировали недовольным. Они написали, что артистка имеет право выглядеть так, как она хочет.
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