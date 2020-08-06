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«Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там клоунада» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему смешно читать новости, в которых рассказывается о якобы счастливом браке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?»

Как заметил Соседов, интерес к Алле Пугачевой подогревается акулами пера искусственно. Журналисты пишут про нее всякие сплетни. То, как он выразился, она парик не надела, то резко помолодела и стала выглядеть лучше своей старшей дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте.
По словам Соседова, интерес к Примадонне у простых людей постепенно уменьшается. Люди стали, к примеру, как он думает, меньше комментировать посты с ее участием. Также он считает, что время Пугачевой безвозвратно ушло, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году стали родителями. На свет появились их дети Лиза и Гарри Галкины. Сейчас наследникам знаменитостей по шесть лет. В этом году они должны пойти в первый класс.
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Звёзды , Видео , Другое , Сергей Соседов , Лиза Галкина , Кристина Орбакайте , Гарри Галкин , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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