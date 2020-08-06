«Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там клоунада» 

«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?»

Как заметил Соседов, интерес к Алле Пугачевой подогревается акулами пера искусственно. Журналисты пишут про нее всякие сплетни. То, как он выразился, она парик не надела, то резко помолодела и стала выглядеть лучше своей старшей дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте

По словам Соседова, интерес к Примадонне у простых людей постепенно уменьшается. Люди стали, к примеру, как он думает, меньше комментировать посты с ее участием. Также он считает, что время Пугачевой безвозвратно ушло, сообщает «Собеседник».