"Я влюбилась и думала, что мне повезло, не замечая первых звоночков", — рассказала Ивакова.
"Я должна была все время отчитываться, где я нахожусь. Молодой человек даже звонил моим родителям по ночам и спрашивал, где я. Он читал мои переписки в соцсетях и даже взломал пароль от почты. И однажды даже сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины", — поделилась Ивакова.
"Уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер. А когда он в очередной раз ночью позвонил моим родителям на домашний, мама сказала на прекрасном английском «F**k you, bye»".