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«Он взбесился и угрожал»: Ивакова рассказала о романе с иностранцем 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Телеведущая Мария Ивакова рассказала об отношениях с иностранцем, которые были 12 лет назад. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам телеведущей, по-началу мужчина казался ей "нежным и чутким".

"Я влюбилась и думала, что мне повезло, не замечая первых звоночков", — рассказала Ивакова.

Однако потом выяснилось, что ее избранник — абьюзер. Под видом заботы он постоянно ее контролировал.

"Я должна была все время отчитываться, где я нахожусь. Молодой человек даже звонил моим родителям по ночам и спрашивал, где я. Он читал мои переписки в соцсетях и даже взломал пароль от почты. И однажды даже сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины", — поделилась Ивакова.

На тот момент пара жила в Дании. Чтобы сбежать от иностранца-абьюзера, телеведущая уехала под предлогом продлить визу. Она улетела в Россию и больше не вернулась.

"Уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер. А когда он в очередной раз ночью позвонил моим родителям на домашний, мама сказала на прекрасном английском «F**k you, bye»".

Сейчас Мария Ивакова состоит в отношениях с сыном актера Михаила Ефремова — Никитой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Чумаков ответил на обвинения в домашней тирании.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Мария Ивакова , Михаил Ефремов
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