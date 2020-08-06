По мнению критика, их отношения похожи на "клоунаду".

«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?», — заявил Сергей Соседов.

Он добавил, что время Аллы Пугачевой уже давно ушло. По словам критика, у простых людей уже нет никакого интереса к Примадонне отечественной эстрады.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин в браке с 2011 года. Недавно появились слухи об из разводе.