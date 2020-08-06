Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Об этом пишет "Собеседник".
По мнению критика, их отношения похожи на "клоунаду".
«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?», — заявил Сергей Соседов.
Он добавил, что время Аллы Пугачевой уже давно ушло. По словам критика, у простых людей уже нет никакого интереса к Примадонне отечественной эстрады.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин в браке с 2011 года. Недавно появились слухи об из разводе.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит у Пугачевой и Галкина.