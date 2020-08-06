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Лорак в бикини сверкнула пышной грудью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Ани Лорак 12 лет назад выступала на конкурсе «Евровидение» с песней Shady Lady. Тогда многие отметили красоту певицы. Сейчас девушке уже 41 год, но она по-прежнему может дать форму топ-моделям. Артистка обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать женственными нарядами. В ее гардеробе много комбинезонов, платьев и брючных костюмов, которые подходят для летнего зноя.
Недавно Лорак уехала в отпуск. Она проводит время в Греции в компании Филиппа Киркорова, который является крестным отцом ее дочери Софии. Однако на вилле порой певица отдыхает в одиночестве. Накануне она запечатлела себя у бассейна. Девушка предстала без макияжа. На ней было черное бикини, подчеркнувшее роскошную грудь и плоский живот. Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) демонстрировала соблазнительные формы на камеру.
Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что у артистки потрясающая фигура. Звезда получила множество комплиментов.

«Вот это формы — зависть», «Какой плоский живот и аппетитная грудь, ну как так», «Идеальная женщина», «Богиня», «Купальник маловат, но это прекрасно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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Звёзды , Видео , Филипп Киркоров
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