Калашникова попросила Пелегаю прекратить дележку 

За бракоразводным процессом Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина наблюдает вся страна. Разойтись тихо и мирно у звездной пары не получилось. Имущество — загородный дом, квартиру в Москве, а также автомобиль и два машиноместа — они делят через суд. Певица и модель Анна Калашникова на съемках своего клипа на песню «Обезоружил» призвала Пелагею и Ивана опомниться: ведь своими действиями они могут нанести тяжелую психологическую травму их общей дочери.

— Когда меня просят прокомментировать чей-то развод, я всегда немного теряюсь, — вздыхает Анна в разговоре с Sobesednik.ru. — Рассуждать о причинах со стороны неловко. Так бывает, что люди не сходятся, не подходят друг другу. Все мы мечтаем об одной любви на всю жизнь, но происходит и так, что совершаем ошибки в выборе.

— Пелагея и Иван — две сильные личности, — продолжает Анна. — Таким людям сложно построить крепкую семью. Разводы в наше время, к сожалению, нормально. Пугает только, что часто страдают дети. Пелагея с Иваном должны подумать об общем ребенке. Скандалы и дележка имущества — ни к чему. Им нужно сделать так, чтобы было хорошо их ребенку.

— Я, как мама, очень переживаю за их дочь, — вздыхает Анна. — Пишут, что Пелагея не разрешает видеться Ивану с дочкой. Некрасиво манипулировать ребенком. Она должна видеть обоих родителей. Бывает, что любовь в паре закончилась, люди хотят разойтись. Но надо суметь найти способ поддерживать дружеские отношения друг с другом, тем более при наличии ребенка.