Лоза раскритиковал скромные траты Утяшевой

Композитор Юрий Лоза , считает, что гимнастка Ляйсан Утяшева слукавила, сказав, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Об этом Лоза рассказал в разговоре с 5-tv.ru.

По мнению композитора, Утяшева привыкла к шикарной жизни, как и многие знаменитости. Лоза отметил, что она не сможет выжить в таких условиях, так как гимнастка привыкла ездить на дорогих авто и плавать на огромных яхтах.

Юрий Лоза также добавил:

«Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит».

Также композитор заявил, что в Москве «50 тысяч рублей — это чтобы не умереть с голоду».

Известно, что Лоза имеет доход в виде пенсии и авторских отчислений. Однако этих средств хватает только на то, чтобы оплатить коммуналку за дом и дачу.