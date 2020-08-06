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Чтобы не умереть с голоду: Лоза раскритиковал скромные траты Ляйсан Утяшевой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Лоза раскритиковал скромные траты Утяшевой
Фото: РИА Новости
Композитор Юрий Лоза, считает, что гимнастка Ляйсан Утяшева слукавила, сказав, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Об этом Лоза рассказал в разговоре с 5-tv.ru.
По мнению композитора, Утяшева привыкла к шикарной жизни, как и многие знаменитости. Лоза отметил, что она не сможет выжить в таких условиях, так как гимнастка привыкла ездить на дорогих авто и плавать на огромных яхтах.
Юрий Лоза также добавил:

«Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит».

Также композитор заявил, что в Москве «50 тысяч рублей — это чтобы не умереть с голоду».
Известно, что Лоза имеет доход в виде пенсии и авторских отчислений. Однако этих средств хватает только на то, чтобы оплатить коммуналку за дом и дачу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни.
Женский форум 1
Звёзды , Юрий Лоза , Ляйсан Утяшева , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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