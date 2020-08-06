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Бритни Спирс вновь напугала фанатов странным танцем в коротком топе 

Lenta.ru 1 час назад
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала видео в откровенном наряде и напугала фанатов своими странными движениями. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных снимках певица танцует в собственном доме в черном спортивном бюстгальтере, оголяющий ее живот, и коротких зеленых шортах с цветочным принтом. Волосы Спирс распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).
Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. На эту тему они высказались в комментариях под публикацией. «Ситуация становится страшнее с каждым днем», «Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь», «Она выглядеть странно и потеряно», «Бритни, тебе точно не нужна помощь?» — писали поклонники под постом, набравшем больше миллиона просмотров.
В июне Бритни Спирс поделилась снимком в откровенном наряде и прослыла странной. Она сфотографировалась в укороченной футболке с гороховым принтом и с глубоким декольте, оголяющим часть ее груди.
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