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«Часто выдают за любовь подделку»: Муцениеце после развода с Прилучным порассуждала о чувствах 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Муцениеце высказалась после развода с Прилучным
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Агата Муцениеце в Instagram порассуждала о любви и чувствах. По ее мнению, способность любви так же редко дается людям, как и всякая одаренность.

«Как часто выдают за любовь — подделку. Это как сумка. Как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой. И только подлинность искусства и качество оценит история и вечность, а подделка навсегда будет копией. Просто копией!»

«Золотые слова. Умничка. Все у тебя будет хорошо», «Ты обязательно найдешь того, кому этот дар откроется», «Агата, вы самая красивая и воздушная. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.
Актриса из фильма «Тобол» пояснила, что Паша мог бы и побороться за их отношениях, если действительно испытывает к ней сильное чувство. Напомним, что Агата Муцениеце не так давно развелась со своим мужем актером Павлом Прилучным, который получил огромную известность благодаря сериалу Мажор». В браке у них родилось двое детей. Сейчас у Прилучного роман со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Мирославой Карпович.
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