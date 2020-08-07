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Ахмедова откровенно рассказала о приставаниях пожилого врача 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней 12 лет назад. Оказалось, девушка стала жертвой херассмента, когда ей было 25 лет.
Из-за проблем с желчным пузырем Юлию доставили в больницу. Спустя неделю пребывания в стационаре, у нее обнаружили другое серьезное заболевание. Врачи заявили, что Ахмедовой требуется оперативное вмешательство.

«Это меня угнетало, я была вся в слезах. В тот момент заведующий отделением позвал меня к себе. Он был взрослым мужчиной, лет 50. Захожу, он садится рядом со мной и берет меня за руку. Я не воспринимала это как что-то неправильное и думала: «Врач просто сопереживает». Он говорил: «Все будет хорошо. С этим люди живут». А потом наклонил и попытался поцеловать»,

— поделилась звезда шоу Stand Up в беседе со своим коллегой Славой Комиссаренко.
Юлия по сей день переживает из-за этой ситуации. Больше всего, ее угнетает собственная реакция. Ахмедова не понимает, почему не рассказала об этом инциденте главному врачу, а просто-напросто сбежала из клиники.

«Восприняла это, как и все женщины. Даже не злилась на него. Мне было стыдно за это. Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил»,

— призналась Юлия.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Азиза заявила о романе с Караченцовым.
Женский форум 44
Звёзды , Видео , Юлия Ахмедова
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