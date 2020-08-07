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Иосиф Пригожин назвал сумму, которая ему нужна в месяц для безбедного существования 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не верит знаменитостям, которые утверждают, якобы они способны прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По его словам, так могут говорить только сказочники.

«Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города… Мне бы этих денег не хватило. Мне тратить меньше 1,5-2 миллионов рублей просто невозможно. Я физически просто не могу».

Как отметил Пригожин, ему приходится содержать огромную армию родственников. Отсюда и такие серьезные расходы. К примеру, как он сказал, только оплата услуг ЖКХ в квартире матери обходится ему в 20 тысяч рублей. По словам супруга певицы Валерии, купить дом, например, в Испании, получая по 50 тысяч рублей в месяц, просто нереально, сообщает «Пятый канал».
Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева и актер Никита Джигурда говорили, что способны прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По их словам, этих денег вполне достаточно для «комфортной», как они выражались, жизни.
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Звёзды , Видео , Никита Джигурда , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин
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