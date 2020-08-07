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Пригожин признался, сколько ему нужно денег для безбедного существования 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин публично назвал сумму, которая ему нужна в месяц для безбедного существования. Отметив при этом, что не верит звездам, которые утверждают о своей способности прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

«Мне бы этих денег не хватило. Мне тратить меньше 1,5-2 миллионов рублей просто невозможно. Я физически просто не могу»,

— заявил продюсер в беседе с «Пятым каналом».
Знаменитостей, которые назвали меньшие суммы, Пригожин назвал сказочниками. По его мнению, на 50 тысяч они смогут прожить лишь в халупе на окраине города.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни.
Звёзды , Видео , Иосиф Пригожин
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