Продюсер Иосиф Пригожин публично назвал сумму, которая ему нужна в месяц для безбедного существования. Отметив при этом, что не верит звездам, которые утверждают о своей способности прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
«Мне бы этих денег не хватило. Мне тратить меньше 1,5-2 миллионов рублей просто невозможно. Я физически просто не могу»,
— заявил продюсер в беседе с «Пятым каналом».
Знаменитостей, которые назвали меньшие суммы, Пригожин назвал сказочниками. По его мнению, на 50 тысяч они смогут прожить лишь в халупе на окраине города.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни.