Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором высказала свое мнение о любви и чувствах.
По мнению бывшей жены Павла Прилучного, способность любить дается людям так же редко, как любая одаренность. Агата уверена, что за любовь очень часто выдают подделку. Артистка провела аналогию с покупкой сумки.
«Это как сумка. Как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой. И только подлинность искусства и качество оценит история и вечность, а подделка навсегда будет копией. Просто копией!»,
— высказалась Агата.
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