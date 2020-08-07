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Муцениеце сделала громкое заявление после развода с Прилучным 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором высказала свое мнение о любви и чувствах.
По мнению бывшей жены Павла Прилучного, способность любить дается людям так же редко, как любая одаренность. Агата уверена, что за любовь очень часто выдают подделку. Артистка провела аналогию с покупкой сумки.

«Это как сумка. Как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой. И только подлинность искусства и качество оценит история и вечность, а подделка навсегда будет копией. Просто копией!»,

— высказалась Агата.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что дочь Любови Успенской показала лицо после аварии.
Звёзды , Видео , Любовь Успенская , Агата Муцениеце
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