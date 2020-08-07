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Водонаева: «Издевательство и над Ефремовым, и над нами» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Издевательство и над Ефремовым, и над нами»
Фото: Teleprogramma.pro
Уже два дня продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Заслуженного артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека. Напомним, артист не признал своей вины в аварии, которую учинил 8 июня и в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров
По поводу происходящего высказалась телеведущая, блогер, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Инстадива заявила, что пребывает в шоке от происходящего. По ее мнению, процесс все больше напоминает ей цирк.

«Сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами»

— заметила звезда Инстаграма.
При этом Водонаева отметила, что ей по-человечески жаль 56-летнего Ефремова. Но то, что он должен понести наказание и осознать всю ответственность за пьяную езду, бесспорно. Иначе как граждане смогут чувствовать себя в безопасности, передвигаясь по городу.

«Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке»,

— пишет Водонаева.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алена Водонаева
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