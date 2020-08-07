Гузеева взбесилась из-за откровений Сябитовой

Новость о том, что Роза Сябитова Лариса Гузеева не общаются в реальной жизни, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью Sobesednik.ru Роза призналась: на этом настояла сама Лариса.

По словам Розы, именно из-за отсутствия дружбы в реальной жизни, им с Гузеевой удается так долго уживаться в кресле ведущих «Давай поженимся». Сябитова уверяет, что все эмоции, которые испытывают друг к другу, им с Ларисой удается выплескивать в студии.

— Мы ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем, — говорит Роза. — Первой не дружить в жизни предложила Лариса. Я сразу ее поддержала. Потому что у нее большой опыт: она знает эту кухню лучше меня. Поэтому мы до сих пор жестко придерживаемся этой позиции! Считаю, что Лариса была права.

Самой Гузеевой, судя по всему, очень не понравилось, что Сябитова стала публично рассуждать на эту тему. Когда корреспонденты Sobesednik.ru спросили у Ларисы про откровения Розы, она неожиданно вышла из себя. Дав понять, что откровенничать по поводу Сябитовой не собирается.

— Что вы мне задаете такие вопросы? — заявила Лариса. — Идите… к Розе, раз она об этом говорит!

Надо отметить, что резка Гузеева не только в общении с журналистами. В последнее время Ларису Андреевну злят даже собственные подписчики. Она нередко посылает их во всем известные места.

— Недорогие плохие люди, которых очень волнует мой возраст, вес и внешний вид. Ладно, молодые ублюдки: сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, … [отстаньте] от меня!

Сами подписчики считают: грубость Ларисы связана с глубокой депрессией, в которой находится артистка. Впрочем, сама Гузеева на эту тему тоже говорить не хочет.