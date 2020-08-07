Пластический хирург Ирина Константинова составила свой топ-лист российских селебритис.

Мечтая об идеальном бюсте, любая женщина, пусть даже невольно, ориентируется на медийных красавиц. Ведь их сексуальность и привлекательность уже оценена миллионами почитателей; следовательно, можно с успехом примерить этот образ на себя любимую.

Кто-то видит себя грудастой Памелой Андерсон , а кому-то, наоборот, интересны формы «поскромнее». Но то, как вы будете выглядеть после операции по маммопластике — так называется изменение формы груди, — зависит в первую очередь от специалиста, которому вы доверили свое здоровье и красоту. Именно пластический хирург может компетентно оценить индивидуальные особенности организма пациентки, просчитать все факторы риска.

Современная индустрия красоты прочно связана с шоу-бизнесом — ведь именно звезды во многом формируют вкусовые предпочтения масс. Нередко, с гордостью демонстрируя восторженной публике результаты операций, они словно подталкивают прекрасный пол следовать их примеру.

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Почитатели таланта и бесспорной красоты известной певицы и телеведущей Елены Темниковой в курсе того, что великолепные формы кумира — результат отличной работы профессионалов пластической хирургии. Звезда и не скрывает, что уже дважды ложилась под скальпель: в первый раз увеличивала бюст с помощью имплантов, во второй раз восстанавливала красоту после беременности и родов.

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Российская актриса Яна Кошкина от природы явно не обижена по этой части — она изначально была обладательницей практически идеального 3-го размера. Но на каком-то этапе красавица решила, что нет предела совершенству, а красота требует жертв. Результатом визита к пластическому хирургу стал впечатляющий 5-й размер.

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Произведя на свет троих детей, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова не особенно склонна рассказывать всем и каждому, как ей удалось сохранить свою привлекательность по этой части. Однако у врачей-маммологов нет сомнений: то, что после 3-х по счету родов грудь красавицы стала заметно выше и пышнее — результат хирургического вмешательства. Знойная Анна любит участвовать в эротических фотосессиях, демонстрируя свой неувядающий сексапил. Сохранять его, по мнению специалистов, ей помогают круглые импланты. Именно они делают бюст певицы максимально эффектным.

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Модель Алена Шишкова, бывшая девушка Тимати , тоже наверняка прибегала к маммопластике — так считают специалисты. Шикарная блондинка не стремится афишировать столь личные подробности. Но от профессионалов, как говорится, не скроешь!

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Другую известную модель Анастасию Квитко любители светской хроники часто и, очевидно, не без оснований сравнивают со знаменитой Ким Кардашьян . Помимо внешнего сходства, обе девушки склонны к пышным формам. Чтобы приблизить природную стать к желаемому идеалу, Квитко увеличила бюст до 6—7 размера.

Сделать операцию по коррекции груди — серьезный шаг. Такое решение должно быть максимально взвешенным, а выбор специалиста — максимально ответственным. Чтобы операция оказалась во всех отношениях успешной, придется пройти целый комплекс медицинских исследований, на основании которых хирург сможет принять окончательное решение и выработать соответствующую стратегию.

Несмотря на массовость такого оперативного вмешательства, на колоссальный опыт медиков в этой сфере, не стоит без оглядки ложиться под скальпель. Сто раз отмерь, как говорится!