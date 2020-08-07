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Каменских в умопомрачительном бикини сообщила «великую новость» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 34 минуты назад
Каменских в бикини сообщила «великую новость»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Настя Каменских в Instagram порадовала своих поклонников очередным умопомрачительным кадром. На фотографии украинская исполнительница запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках на отдыхе в Турции, куда она отправилась несколько дней назад.

«Знаете великую новость? Сегодня пятница»,

— заявила она.
@kamenskux
В комментариях пользователи в очередной раз выразили свое восхищение внешними данными звезды. «Вау, просто какой-то огонь!» «Сладкая, лучшая, нереальная и неземная», «Хорошего вам отдыха в Турции. Вы, Настя, просто обалденно выглядите».
Напомним, что Настя Каменских в мае прошлого года сыграла свадьбу со своим коллегой рэпером Потапом, с которым они вместе уже много лет. Ранее всем казалось, что их связывает только творчество, но время показало — это далеко не так. Свадьба звезд состоялась в одном из ресторанов под Киевом. На ней было много известных людей из мира шоу-бизнеса.
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Звёзды , Другое , Настя Каменских
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