Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой 

Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева получает в зависимости от проекта 100-300 тысяч рублей за один съемочный день. Свои доходы артистка раскрыла в интервью на YouTube-канале Big Money.

«За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — сказала Горбачева.

Комментируя съемки в кино, актриса сказала, что иногда вообще может работать бесплатно, как в случае, например, с сериалом «Чики». «Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принес доход. Я на эти деньги купила подержанный Land Rover, на котором сейчас езжу», — поделилась артистка.