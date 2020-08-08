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Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Фото: РИА Новости
Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева получает в зависимости от проекта 100-300 тысяч рублей за один съемочный день. Свои доходы артистка раскрыла в интервью на YouTube-канале Big Money.
«За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — сказала Горбачева.
Комментируя съемки в кино, актриса сказала, что иногда вообще может работать бесплатно, как в случае, например, с сериалом «Чики». «Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принес доход. Я на эти деньги купила подержанный Land Rover, на котором сейчас езжу», — поделилась артистка.
Ранее российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг знаменитостей с самыми высокими доходами за 2019 год. Его возглавили музыкант Сергей Шнуров (8,8 миллиона долларов за год), рэпер Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и певец Дима Билан (6,8 миллиона долларов).
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Звёзды , Крид , Ирина Горбачева , Дима Билан , Сергей Шнуров , Forbes
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