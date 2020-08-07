51-летняя Бондарчук держит в секрете свою свадьбу

Экс-супруга Федора Бондарчука снизила свою активность в Instagram. Сейчас знаменитости абсолютно не до соцсетей. 51-летняя Светлана Бондарчук готовится к грандиозному торжеству. Праздник состоится уже на следующей неделе, 15 августа.

Все время и силы манекенщицы отнимают сугубо организационные вопросы. Находясь в предсвадебной лихорадке, новоиспеченная невеста делает все для того, чтобы этот день прошел без казусов и стал одним из самых счастливых. Как пишет 7days.ru со ссылкой на один из Telegram-каналов, специализирующихся на светской хронике, поговаривают, что за свадьбу Светланы будет отвечать тот же человек, который организовал торжество для ее экс-супруга Федора Бондарчук и Паулины Андреевой

По слухам, модель наняла в помощники Андрея Фомина , зарекомендовавшего себя настоящим профи. Примечательно, что все подробности, касающиеся предстоящего праздника, Светлана держит в строжайшем секрете. Судя по всему, как утверждают журналисты, в такой таинственности Бондарчук намерена перещеголять нынешнюю жену режиссера. Паулина также настояла на том, чтобы никто из звездных гостей не делился в соцсетях снимками с их Федором свадебной вечеринки.

Светлана рассчитывает на то, что в свадебном наряде ее увидят только именитые друзья, близкие и все те, кому посчастливилось получить приглашение на торжество. Что же касается поклонников, то тут вопрос спорный. Модель не хочет, чтобы ее свадьбу обсуждали все те, кто не имеет никакого отношения к этому событию.