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Звездные блондинки из России, которые рушат стереотипы 

Я Покупаю 1 час назад
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Фото: Я Покупаю
Светлый цвет волос у многих народов мира считается синонимом роскоши и богатства. В некоторых странах белокурым красоткам почти поклоняются, как божествам, а в других сложился стереотип об умственных способностях блондинок. На самом деле это, конечно, не так, и многие светловолосые женщины это доказывают!
Российская актриса Янина Студилина, которой 6 августа исполнилось 35 лет, многим нравится как прекрасная артистка.
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Но мало кто знает, что первое высшее образование Янина получала в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. И только потом она поступила в театральное училище им. Щукина. Уж кто-то, а Студилина действительно умеет удивлять!
Другая российская актриса — Кристина Асмус — была под прицелом хейтеров последний год. Все из-за того, что она снялась в провокационной сцене в фильме «Текст». Некоторые поклонники считают Кристину недальновидной, но, судя по ее биографии, так сказать нельзя.
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В детстве она была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, и ее стремление добиваться своего пошло именно оттуда. Кристина с юных лет хотела стать актрисой, поступила в школу-студию МХАТ, но учеба не задалась. Асмус не стала опускать руки, поступила в Щукинское театральное училище и все-таки воплотила свою мечту.
Еще одна российская блондинка — шикарная Рената Литвинова. В школе многие ее не понимали и считали, что она «не от мира сего».
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Из-за этого Рената в детстве много проводила времени в домашней библиотеке, где сформировался ее вкус. Впоследствии для многих она стала идеалом женственности.
Российскую модель Викторию Лопыреву многие воспринимают несерьезно, а зря.
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Она окончила Ростовский государственный экономический университет по специальности «Управление предприятием» и только после этого начала развивать свою модельную карьеру. Позднее Виктория стала вести телепередачи, а с недавнего времени она официальный посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.
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Звёзды , Янина Студилина , Кристина Асмус , Рената Литвинова , Виктория Лопырева , ООН , Финансовый университет
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