Звездные блондинки, которые рушат стереотипы

Светлый цвет волос у многих народов мира считается синонимом роскоши и богатства. В некоторых странах белокурым красоткам почти поклоняются, как божествам, а в других сложился стереотип об умственных способностях блондинок. На самом деле это, конечно, не так, и многие светловолосые женщины это доказывают!

Янина Студилина, которой 6 августа исполнилось 35 лет, многим нравится как прекрасная артистка. Российская актриса, которой 6 августа исполнилось 35 лет, многим нравится как прекрасная артистка.

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Но мало кто знает, что первое высшее образование Янина получала в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации . И только потом она поступила в театральное училище им. Щукина. Уж кто-то, а Студилина действительно умеет удивлять!

Кристина Асмус — была под прицелом хейтеров последний год. Все из-за того, что она снялась в провокационной сцене в фильме «Текст». Некоторые поклонники считают Кристину недальновидной, но, судя по ее биографии, так сказать нельзя. Другая российская актриса —— была под прицелом хейтеров последний год. Все из-за того, что она снялась в провокационной сцене в фильме «Текст». Некоторые поклонники считают Кристину недальновидной, но, судя по ее биографии, так сказать нельзя.

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В детстве она была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, и ее стремление добиваться своего пошло именно оттуда. Кристина с юных лет хотела стать актрисой, поступила в школу-студию МХАТ, но учеба не задалась. Асмус не стала опускать руки, поступила в Щукинское театральное училище и все-таки воплотила свою мечту.

Рената Литвинова. В школе многие ее не понимали и считали, что она «не от мира сего». Еще одна российская блондинка — шикарная. В школе многие ее не понимали и считали, что она «не от мира сего».

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Из-за этого Рената в детстве много проводила времени в домашней библиотеке, где сформировался ее вкус. Впоследствии для многих она стала идеалом женственности.

Викторию Лопыреву многие воспринимают несерьезно, а зря. Российскую модельмногие воспринимают несерьезно, а зря.

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