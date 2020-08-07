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Певице Глюк’oZе запретили въезд на Украину 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Певице Глюк’oZе запретили въезд на Украину
Фото: @glukozamusic
Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюк’oZа, остановили в аэропорту в киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления документов, сообщает издание StarHit.
Причиной для разногласий певицы и украинских властей стали концерты, которые певица давала на полуострове Крым (который до сих пор вызывает разногласия между Россией и Украиной).
В разговоре с пограничниками певица не смогла уверенно и ясно объяснить, в какое время и по какой причине оказалась в Крыму. В итоге, получила запрет на въезд в страну на целых три года.

«Для меня это была просто телевизионная съемка. Честно говоря, не помню, в каком городе это было. В Крым попала по приглашению организаторов фестиваля. Летела самолетом из Москвы. Тогда еще не было всяких замутов, и Украина не объявляла об ограничениях».

На данный момент список нежеланных в Украине звезд достиг 141 человека, среди которых Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Эвелина Бледанс и другие.
Ранее "Рамблер" сообщал, что жители Крыма рассказали, какие туристы раздражают местных жителей больше всего.
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