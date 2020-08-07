Певице Глюк’oZе запретили въезд на Украину 

Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюк’oZа, остановили в аэропорту в киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления документов, сообщает издание StarHit.

Причиной для разногласий певицы и украинских властей стали концерты, которые певица давала на полуострове Крым (который до сих пор вызывает разногласия между Россией и Украиной).

В разговоре с пограничниками певица не смогла уверенно и ясно объяснить, в какое время и по какой причине оказалась в Крыму. В итоге, получила запрет на въезд в страну на целых три года.