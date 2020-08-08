Асмус заподозрили в романе с российским актером 

Актриса Кристина Асмус выложила в своем Instagram-аккаунте совместное фото со съемочной группой фильма «Джон», на котором, в частности, присутствует актер Алексей Чадов . После публикации снимка фанаты заподозрили актрису в романе с ним.

На опубликованном кадре также присутствуют режиссер и продюсер Егор Кончаловский (слева) и актер Артем Ткаченко (справа). Всех их, включая Чадова, она поблагодарила за совместную работу над фильмом словами «бесконечная любовь и благодарность».

«Мне кажится ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись влюблена со стороны», — написал пользователь под ником talgatnur86 (орфография и пунктуация автора сохранены). «С Чадовым замутила что ль», — прокомментировал запись пользователь zannasergeevna35.