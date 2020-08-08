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Асмус заподозрили в романе с российским актером 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Асмус заподозрили в романе с российским актером
Фото: Lenta.ru
Актриса Кристина Асмус выложила в своем Instagram-аккаунте совместное фото со съемочной группой фильма «Джон», на котором, в частности, присутствует актер Алексей Чадов. После публикации снимка фанаты заподозрили актрису в романе с ним.
На опубликованном кадре также присутствуют режиссер и продюсер Егор Кончаловский (слева) и актер Артем Ткаченко (справа). Всех их, включая Чадова, она поблагодарила за совместную работу над фильмом словами «бесконечная любовь и благодарность».
«Мне кажится ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись влюблена со стороны», — написал пользователь под ником talgatnur86 (орфография и пунктуация автора сохранены). «С Чадовым замутила что ль», — прокомментировал запись пользователь zannasergeevna35.
Ранее Асмус заявила о разводе с комиком Гариком Харламовым. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена подтвердил развод супругов. По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд.
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Женский форум
Звёзды , Алексей Чадов , Гарик Харламов , Артем Ткаченко , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена , Егор Кончаловский
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