Том Круз предложил встречаться Анджелине Джоли 

В 2012 году Том Круз расстался с третьей женой. Последние восемь лет у актера было множество интрижек, но ни одна не стала для него серьезной. Инсайдер из окружения Круза сообщил, что актер устал от этих романов. Он хочет серьезных отношений. Идеальной кандидатурой на роль жены Том считает Анджелину Джоли.

Актриса, которая не менее знаменита, чем он, очевидно, не станет использовать его ради карьеры. Также Круза устраивает, что у Анджелины шестеро детей. Значит, актриса не захочет еще наследников.