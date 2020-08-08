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Том Круз предложил встречаться Анджелине Джоли 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Том Круз предложил встречаться Анджелине Джоли
Фото: Russianshowbiz.info
Инсайдер зарубежного таблоида рассказал, что Том Круз захотел закрутить роман с Анджелиной Джоли и уже поговорил с ней об этом.
В 2012 году Том Круз расстался с третьей женой. Последние восемь лет у актера было множество интрижек, но ни одна не стала для него серьезной. Инсайдер из окружения Круза сообщил, что актер устал от этих романов. Он хочет серьезных отношений. Идеальной кандидатурой на роль жены Том считает Анджелину Джоли.
Актриса, которая не менее знаменита, чем он, очевидно, не станет использовать его ради карьеры. Также Круза устраивает, что у Анджелины шестеро детей. Значит, актриса не захочет еще наследников.
Том позвонил Анджелине и предложил ей встречаться. Экс-супруга Брэда Питта отказалась, пояснив, что после развода сосредоточилась на воспитании детей. Поэтому у нее нет ни желания, ни времени, ни сил.
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Звёзды , Брэд Питт , Том Круз , Анджелина Джоли
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