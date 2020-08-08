Суд над Михаилом Ефремовым , совершившим смертельное ДТП, продлится около двух месяцев. Такие прогнозы сделал на днях его адвокат. Семья готовится к худшему — реальному сроку. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о том, кто сейчас рядом с Ефремовым и поддерживает его в переломный момент жизни.

Венчанная жена

Пока Михаил Ефремов сидит под домашним арестом в своей квартире в центре Москвы, его друзья получают информацию о нем из телефонных разговоров с женой артиста Софьей Кругликовой. Ефремову разрешено общаться только со следователем, адвокатом, детьми и женой.

Друзья вспоминают, как в самом начале отношений Миша и Софья в знак наивысшего доверия друг к другу обменялись мобильными телефонами — в смысле не номерами, а аппаратами. И отвечали на сообщения и звонки, поступающие другому. Теперь Софья вновь на связи с дружеским кругом мужа. С начала самоизоляции она с детьми переехала в загородный дом, изредка навещая ушедшего в загул супруга. Но после трагедии уже второй месяц Михаил совсем не пьет — читает, смотрит телевизор, ждет жену и детей.

Все 18 лет рядом с Ефремовым Софья мешала ему пить. Иногда получалось — она дарила абонементы в элитный спортзал с бассейном, и Ефремов даже туда иногда ходил. Поила отварами трав для очистки печени. «Он боится бога и кары господней. Большая благодарность всем, кто молится за него. Я одна бы не осилила столь тяжкое бремя», — делилась Кругликова. Супруга оправдывала: мол, работа выматывает Ефремова эмоционально, поэтому он снимает стресс алкоголем, а потом кается наедине с самим собой.

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Софья в последнее время переживала, что ее Миша стал редко ходить в церковь, а ведь бывало, что и на Афон летал регулярно. Кстати, только с ней, пятой по счету женой, Михаил решил венчаться. Было это четыре года назад. Обряд прошел в храме Софии Премудрости Божией в день почитания иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» — этой чудотворной иконе молятся, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Не помогло…

В их семье главным добытчиком был, конечно, Ефремов — много снимался, по стране колесил со спектаклями и даже иногда сам ставил пьесы как режиссер. Но Софья никогда не поддавалась на уговоры мужа бросить работать. Кругликова — известный в звездных кругах звукорежиссер. К примеру, контракт с Кругликовой на оказание услуг звукорежиссера за постановку спектакля «Не становись чужим» составил 100 тыс. рублей. Также она работает в студии, записывает известных артистов. Как-то Дмитрий Дибров в шутку назвал Софью «золотыми ушами России». Друзья подшучивали: у Ефремова печень золотая, а у Кругликовой — уши.

Шестеро детей

У Кругликовой и Ефремова трое несовершеннолетних детей — 16-летняя Вера, 13-летняя Надя и 10-летний Борис. Надя и Борис с матерью живут в загородном доме. Старшая Вера уехала в лагерь в Анапу. Дети учатся в математической школе, все занимаются музыкой, матери помогать приучены.

Старший сын Михаила Ефремова 32-летний Никита недавно вернулся из похода на Горный Алтай. У отца он побывал уже не раз.

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Сын от брака с Евгенией Добровольской , 29-летний Николай, тоже и заезжает, и звонит. А вот 19-летняя Анна-Мария (дочь Ефремова от брака с Ксенией Качалиной ) ведет себя, как обычно, вызывающе, позволяя себе резкие высказывания. Впрочем, отец всегда снисходительно относился к ее выходкам.

Ефремов содержал много лет и глубоко пьющую Качалину, говорят, он ушел от нее из-за измены. Анна-Мария большую часть времени в детстве проводила с детьми отца и Кругликовой, потом Ефремов снимал ей жилье, а год назад поселил в центре Москвы в квартире своей умершей матери. Актер и сыновей жильем обеспечил. Но, похоже, очередного «финансового транша» дети Ефремова дождутся не скоро.